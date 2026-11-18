Tại địa bàn vùng cao như xã Bảo Lạc, nơi có hệ thống lưới điện trải dài qua những vị trí cột hiểm trở nằm sát vách núi đá hay các cung đường khúc khuỷu, nỗi vất vả của người lính áo cam càng lộ rõ. Công tác sửa chữa lưới điện được triển khai đồng bộ, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn trước và trong mùa mưa bão.

Những năm qua, khi địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 10 và 11, không kể ngày hay đêm, khi có tín hiệu sự cố là những người thợ điện lại lên đường. Thời gian mất điện kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của đồng bào mà còn tiềm ẩn nguy cơ an ninh trật tự khu vực biên giới. Nhờ sự linh hoạt trong việc xử lý các tình huống phát sinh, khắc phục thiên tai, PC Cao Bằng đã khôi phục điện cơ bản phụ tải chỉ sau bão suy yếu.

Bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, Đảng ủy PC Cao Bằng ban hành nghị quyết chuyên đề, đưa các chỉ tiêu công nghệ thông tin vào nghị quyết sinh hoạt của từng chi bộ, quyết tâm dùng "bài toán số" để giải quyết các nút thắt của hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, lưới điện quốc gia phủ khắp 100% xã, phường, đưa dòng điện đến với 125.837/130.933 hộ dân, đạt tỷ lệ 96,11%, nhưng chặng đường phía trước còn những thách thức khi toàn tỉnh còn 5.096 hộ và 37 thôn, xóm chưa được cấp điện lưới.

Công nhân Công ty Điện lực Cao Bằng sửa chữa, kiểm tra hệ thống đường dây tại xã Xuân Trường. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('8e0cd8a64040be3e907b22c07d4fffe0')

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Cao Bằng Vũ Xuân Linh cho biết: Đảng ủy Công ty xác định công nghệ phải là mũi đột phá. Đơn vị đưa 100% Trạm biến áp 110kV sang mô hình không người trực, kết nối điều khiển từ xa 100% thiết bị đóng cắt cốt lõi và làm chủ hoàn toàn 15 mạch vòng tự động hóa DMS. Khi bắt đầu số hóa dịch vụ, nhiều ý kiến lo ngại người dân vùng cao, đồng bào khó tiếp cận công nghệ. Nhưng với tinh thần quyết tâm, các chi bộ khối kinh doanh cử đảng viên bám bản, “cầm tay chỉ việc” cho bà con. Đến nay, tỷ lệ cung cấp điện theo phương thức điện tử và cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 của Công ty đạt 100%. Tính đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt cán đích 100%. Sự thành công của công cuộc bứt phá công nghệ tại PC Cao Bằng không bắt đầu từ máy móc, mà bắt đầu từ con người, từ tính tiên phong của những người đảng viên. Giai đoạn đầu, tâm lý "ngại thay đổi", thói quen làm việc thủ công ghi chép bằng sổ sách của một bộ phận người lao động là rào cản lớn. Để phá vỡ "lực cản" ấy, các bí thư chi bộ, lãnh đạo Trạm điện lực tại các xã trực tiếp ra hiện trường làm gương. Với phương châm "đảng viên đi trước ", các phong trào thi đua ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát động sôi nổi từ các tổ đảng hiện trường đến khối văn phòng.

Năm 2026, nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng, sản lượng điện thương phẩm 9 tháng năm 2026 của PC Cao Bằng ước đạt 514,24 triệu kWh, tăng 6,12% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 75,18% kế hoạch giao.

Đánh giá về mặt quản trị kỹ thuật, công nghệ số giúp PC Cao Bằng tối ưu hóa chi phí vận hành và kéo giảm tỷ lệ tổn thất điện năng ước thực hiện xuống còn 3,05% (giảm 0,13% so với cùng kỳ năm trước). Giá bán điện bình quân đạt 2.212,85 đồng/kWh, cao hơn 58,99 đồng/kWh so với cùng kỳ năm 2025. Để đạt được kết quả này trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, Công ty hoàn thành và đóng điện kịp thời 3 dự án chống quá tải lưới điện, hiện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công 7 dự án lưới điện quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực vận hành trên địa bàn toàn tỉnh.

Hằng năm, "Tháng tri ân khách hàng" được duy trì, những người thợ điện đến các xóm vùng cao để sửa chữa, thay thế thiết bị điện hoàn toàn miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Những hàng đèn năng lượng mặt trời trong chuỗi hoạt động “Thắp sáng đường quê” được dựng lên, thắp sáng những cung đường biên giới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp làng bản bình yên. Bên cạnh đó, Công ty tích cực vận động 2.378 khách hàng phát sinh hợp đồng mua điện mới ký cam kết tiết kiệm điện, nâng tổng số khách hàng ký cam kết trên toàn tỉnh lên 17.917 khách hàng.

Hiện tổng sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh đạt 27,9 triệu kwh, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,4%, tăng 13,1 triệu kwh so với năm 2025. Đặc biệt, đón đầu xu hướng năng lượng sạch, PC Cao Bằng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà theo quy định của Nhà nước. Giải pháp này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp tự chủ một phần năng lượng, giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần đa dạng hóa nguồn cung điện, giảm đáng kể áp lực lên hệ thống lưới điện quốc gia, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm nắng nóng.

Lưới điện Cao Bằng hôm nay không chỉ mang ánh sáng văn hóa đến vùng cao, cấu trúc lưới điện thông minh đang vững vàng đóng vai trò là mạch máu năng lượng, nâng đỡ cho khát vọng phát triển kinh tế - xã hội.