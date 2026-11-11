Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp quản lý vận hành với các nhà máy thủy điện nhỏ

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Cao Bằng cùng đại diện các phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh, An toàn, Văn phòng Công ty Điện lực Cao Bằng và đại diện 15 chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Đức, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân ngày càng tăng, các nhà máy thủy điện nhỏ có vai trò quan trọng trong việc khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn điện cho hệ thống. Do đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý lưới điện và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện có ý nghĩa thiết thực trong công tác điều độ, vận hành, khai thác hiệu quả nguồn điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về công tác phối hợp vận hành, tình hình cung ứng điện năm 2026 và định hướng thực hiện trong những năm tiếp theo. Tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công ty Điện lực Cao Bằng và các đơn vị phát điện, hướng tới mục tiêu vận hành hệ thống điện an toàn, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện trên địa bàn.

Đại diện các chủ đầu tư nhà máy thủy điện chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình phối hợp quản lý, vận hành, đồng thời nêu ý kiến, kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phối hợp với ngành điện.

Lãnh đạo Sở Công thương đề nghị các chủ đầu tư tập trung triển khai quyết liệt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động ứng phó sớm với những tác động của hiện tượng El Niño; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng lưới điện nhằm giải tỏa công suất các nguồn điện; siết chặt kỷ cương trong công tác điều độ, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành; ưu tiên bảo đảm an toàn công trình, đập, hồ chứa và an toàn vùng hạ du.

Tuyệt đối không vì mục tiêu sản lượng điện hay tích nước phục vụ phát điện mà xem nhẹ công tác bảo đảm an toàn công trình, an toàn đập, hồ chứa và tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ du. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng và bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong thời gian tới.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc giới thiệu các dịch vụ điện lực, góp phần cung cấp thêm thông tin để các chủ đầu tư nắm bắt, lựa chọn và phối hợp triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo Sở Công thương và Công ty Điện lực Cao Bằng tặng quà tri ân các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Thông qua hội nghị, Công ty Điện lực Cao Bằng mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư, tăng cường trao đổi thông tin, chủ động phối hợp trong công tác quản lý vận hành, nhất là trong các thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Với tinh thần hợp tác, trách nhiệm và đồng hành, các bên sẽ cùng triển khai hiệu quả những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Nhân dịp này, thay mặt Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Cao Bằng trao quà tri ân tới đại diện 15 chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp và tinh thần hợp tác của các đơn vị.