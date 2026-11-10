Công ty địa ốc thuộc Thaco báo lãi tăng mạnh, tổng tài sản gần 100.000 tỷ đồng

Bên trong Khu đô thị Sala (TP HCM) do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư. Ảnh: Thaco

Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 9/11, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 1.044 tỷ đồng, gấp 6,4 lần mức 162,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025 (YoY).

Cùng với sự gia tăng lợi nhuận, các chỉ tiêu sinh lời của doanh nghiệp cũng cải thiện. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,06%, so với 0,29% cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 0,73% lên 2,21%.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Đại Quang Minh đạt 47.266 tỷ đồng, tăng hơn 24.874 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 6/2025. Phần tăng mạnh đến từ vốn cổ phần, từ mức 16.620 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 8.481 tỷ đồng, tăng khoảng 3.370 tỷ đồng sau một năm.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của Đại Quang Minh tại cuối tháng 6/2026 đạt 51.584 tỷ đồng, tăng hơn 16.900 tỷ đồng so với cuối tháng 6/2025.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng đạt 19.697 tỷ đồng, tăng khoảng 3.358 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận 1.500 tỷ đồng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước, trong khi cùng kỳ năm trước không có khoản mục này.

Các khoản nợ phải trả khác ở mức 30.387 tỷ đồng, tăng khoảng 12.000 tỷ đồng sau một năm. Công ty không thuyết minh rõ khoản này.

Dù quy mô nợ tăng nhưng do vốn chủ tăng mạnh hơn, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Đại Quang Minh giảm từ 1,55 lần xuống 1,09 lần. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản cũng giảm từ 0,61 lần xuống 0,52 lần.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của Đại Quang Minh đạt hơn 98.850 tỷ đồng, tăng khoảng 41.795 tỷ đồng sau một năm.

Liên tục tăng vốn

Đại Quang Minh là thành viên của Tập đoàn Trường Hải (Thaco), đảm nhiệm vai trò quản trị toàn diện hoạt động của Thaco trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, từ đường sắt đô thị - metro, đường bộ, cảng - logistics đến khu đô thị, khu công nghiệp và bất động sản.

Trong thông điệp của Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương hồi đầu năm, Đại Quang Minh năm nay dự kiến giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng, khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án, với mục tiêu doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng. Năm 2027, doanh nghiệp nhắm mốc doanh thu 37.000 tỷ đồng.

Một trong những dự án lớn của Đại Quang Minh trong lĩnh vực hạ tầng là Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án được khởi công cuối năm 2025, với liên danh nhà đầu tư gồm Đại Quang Minh, Thaco và Tập đoàn Hòa Phát; trong đó Đại Quang Minh giữ vai trò đại diện.

Theo chủ trương đầu tư được HĐND TP Hà Nội thông qua hồi tháng 5/2026, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, trải trên 16 xã, phường và sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 737.000 tỷ đồng. Tiến độ tổng thể dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Để chuẩn bị cho các dự án hạ tầng lớn, quy mô vốn của Đại Quang Minh đã tăng rất nhanh. Chỉ từ đầu năm 2026 đến nay, doanh nghiệp có 6 lần tăng vốn điều lệ, từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng vào tháng 1, lên 19.388 tỷ đồng vào tháng 3, 26.100 tỷ đồng vào tháng 4, lên 32.000 tỷ đồng vào tháng 6, lên 32.295 tỷ đồng vào 13/10/2026 và lên 36.895 tỷ đồng vào 23/10/2026.

Trước đó, trong năm 2025, công ty cũng có 3 lần điều chỉnh vốn điều lệ, từ 10.920 tỷ đồng lên 18.200 tỷ đồng.