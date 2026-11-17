DB Ventures, đơn vị quản lý phần lớn hoạt động thương mại của thương hiệu David Beckham, đã khởi kiện Coty, cáo buộc nhà phân phối đưa dòng nước hoa mang tên ông vào các kênh bán hàng chưa được chấp thuận. DB Ventures cho biết họ "sốc và thất vọng" khi phát hiện sản phẩm tại chuỗi bán lẻ giá rẻ Poundland và trong một thùng hàng giảm giá ở trạm xăng.

Luật sư của DB Ventures yêu cầu Coty bồi thường tổng cộng 41 triệu USD. Ảnh: Jayce Illman/Getty Images

Hồ sơ nộp tại Tòa án Tối cao bang New York cho thấy DB Ventures cáo buộc Coty đã phân phối sản phẩm qua những cửa hàng không nằm trong thỏa thuận giữa hai bên. Công ty cho biết nước hoa còn được phát hiện trong một thùng hàng giảm giá tại một trạm xăng không được nêu rõ địa điểm. Vụ việc được Daily Mail đưa tin đầu tiên.

DB Ventures cho biết họ luôn yêu cầu các đối tác cấp phép duy trì phong cách sống và hình ảnh cao cấp mà David Beckham đã dày công xây dựng trong nhiều thập niên. Các luật sư của công ty cho rằng việc nước hoa được phân phối qua Poundland, bán với mức giá kiểu cửa hàng đồng giá và gắn thương hiệu Beckham với hàng hóa giá rẻ, giảm giá phản ánh sự "tuyệt vọng và lòng tham" của Coty.

Các luật sư của DB Ventures cáo buộc Coty đã bán ít nhất 24 triệu USD sản phẩm mang thương hiệu Beckham qua những kênh phân phối không được phê duyệt. Công ty yêu cầu Coty bồi thường tổng cộng 41 triệu USD.

Đơn kiện còn cáo buộc Coty báo cáo thiếu 123 triệu USD doanh thu thuần từ các sản phẩm Beckham, khiến DB Ventures thất thu 6 triệu USD tiền bản quyền chưa được thanh toán.

Coty phủ nhận từng bán nước hoa David Beckham tại Poundland và đề nghị tòa bác vụ kiện. Doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Lan cũng lập luận rằng họ có quyền quyết định nơi phân phối dòng sản phẩm David Beckham.

Coty đã hợp tác với thương hiệu Beckham hơn một thập niên và sản xuất hơn 30 loại nước hoa mang tên ông. Tại Anh, các sản phẩm này được bán với giá khoảng 20 bảng mỗi chai.

David Beckham, cựu đội trưởng tuyển bóng đá Anh, giải nghệ năm 2013 và sau đó xây dựng đế chế kinh doanh trị giá hàng triệu bảng mang tên DRJB Holdings. Tập đoàn gồm ba bộ phận, trong đó lớn nhất là DB Ventures, đơn vị phụ trách phần lớn các quan hệ hợp tác thương mại của ông với những thương hiệu như Hugo Boss.

Seven Global quản lý các thỏa thuận cấp phép với những doanh nghiệp như Adidas. Studio 99 là hãng sản xuất các phim tài liệu Netflix về cuộc đời David Beckham và vợ ông, Victoria Beckham, cựu thành viên Spice Girls và hiện là nhà thiết kế thời trang.

Beckham đã nhận khoản cổ tức 51 triệu USD từ tập đoàn sau hàng loạt hợp đồng thương hiệu béo bở liên quan đến FIFA World Cup. Ông xuất hiện trong khoảng một chục chiến dịch quảng cáo trong thời gian diễn ra giải đấu, hợp tác với các thương hiệu như Lenovo, McDonald's và Bank of America.

Theo bảng xếp hạng người giàu gần nhất của Sunday Times, tổng tài sản của vợ chồng Beckham ước tính đạt 1,2 tỷ bảng.