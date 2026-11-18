Theo nội dung khởi kiện, tính đến ngày 30/06/2026, Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu và 05 chi nhánh trực thuộc phải nộp tiền nợ thuế với tổng số tiền 1.618.948.193.016 đồng.

Trong đó Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu phải nộp số tiền nợ thuế 1.478.396.578.057 đồng; Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ phải nộp số tiền nợ thuế 126.923.439.005 đồng; Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ 2 phải nộp số tiền nợ thuế 96.220.780 đồng;

Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu tại Sóc Trăng phải nộp số tiền nợ thuế 8.577.320.321 đồng; Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu tại Sóc Trăng 2 phải nộp số tiền nợ thuế 4.430.685.788 đồng; Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu tại Sóc Trăng 3 phải nộp số tiền thuế là 523.949.065 đồng.

Quang cảnh phiên Tòa.

Mặc dù Thuế TP. Cần Thơ đã áp dụng các biện pháp như: cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn cưỡng chế thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ.

Tiến hành làm việc với ông Mai Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị về thực hiện biện pháp thu hồi thuế; đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được số nợ thuế nêu trên.

Đại diện VKSND khu vực 14- Cần Thơ.

Trên cơ sở phân công của Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ, ngày 04/9/2026, Viện trưởng VKSND khu vực 14 - Cần Thơ đã ban hành Quyết định khởi kiện bổ sung số 01/QĐ-VKS, yêu cầu Tòa án buộc doanh nghiệp và các chi nhánh nộp đầy đủ số tiền nợ thuế vào Ngân sách Nhà nước.

Tại phiên toà, đại diện Thuế TP. Cần Thơ (người có nghĩa vụ liên quan) đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khỏi kiện của nguyên đơn Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 14 - Cần Thơ. Do trong quá trình hoạt động kinh doanh tính đến ngày 30/6/2026 Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu và 05 chi nhánh trực thuộc phải nộp tiền nợ thuế với tổng số tiền 1.618.948.193.016 đồng đã nợ tiền thuế gồm số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp và lãi, cơ quan thuế đã ban hành nhiều văn bản để yêu cầu công ty nộp số tiền trên theo quy định nhưng vẫn không thực hiện.

Đại diện Thuế TP. Cần Thơ người có nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện.

Hội đồng xét xử nhận định, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu đã nhiều lần nợ thuế của Ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, nợ thuế thu nhập từ tiên lương, tiền công, nợ thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế sản xuất xăng dầu, thuế thuê mặt đất, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền chậm nộp... tổng cộng là 1.618.948.193.016 đồng (gồm số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp và lãi).

Cục thuế thành phố Cần Thơ (sau này được kế thừa là Thuế thành phố Cần Thơ) đã ban hành nhiều văn bản và quyết định hành chính như cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, tạm hoãn xuất cảnh đổi với người đại diện pháp luật của công ty và đến ngày 30/6/2026 Thuế thành phố Cần Thơ đã khoanh tiền nợ thuế này đổi với Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu với số tiền 1.618.948.193.016 đồng.

Tuy nhiên, công ty vẫn không thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân sách về trách nhiệm của một doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Căn cứ theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội khóa XV về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn VKSND khu vực 14 - Cần Thơ. Buộc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu có nghĩa vụ nộp tổng số tiền nợ thuế 1.618.948.193.016 đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Công ty không phải chịu tiền chậm nộp số tiền thuế trên cho đến khi có văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh. Về án phí dân sự sơ thẩm buộc Công ty phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch số tiền là 1.726.948.000 đồng.