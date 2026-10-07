Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước (Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).

2. Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Hải, Ninh Thuận (số 340 Trường Chinh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa).

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 21/10/2026 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Tàu đánh cá số đăng ký: NT - 91360 - TS, đứng tên ông Nguyễn Dân; Tên tàu: HẢI ĐĂNG; Quốc tịch: Việt Nam; Công dụng: Khai thác thủy sản; Kiểu tàu: Đánh cá; Năm và nơi đóng: 2018 - TP. Nha Trang (tại nơi neo đậu tàu cá trên địa bàn cảng cá Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

5. Giá khởi điểm: 8.930.000.000 đồng.

6. Tiền đặt trước: 893.000.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 07/10/2026 đến 16/10/2026 tại công ty.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ công ty qua số điện thoại: (0259) 3 686 686, địa chỉ tại Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.