Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước (Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).

2. Người có tài sản: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (Phòng Thi hành án dân sự khu vực 5 - Khánh Hòa). Đ/c: Số 52 đường Phạm Đình Hổ, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 22/10/2026 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản (Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá): Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 114, tờ bản đồ số 6-(8), diện tích 559,8m2, tọa lạc tại số 338/2/4 đường Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa và Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 137, tờ bản đồ số 6-(8), diện tích 152,2m2 tọa lạc tại số 334 đường Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa - Giảm giá tài sản lần 20.

5. Giá khởi điểm: 21.896.778.000 đồng.

6. Tiền đặt trước: 4.379.355.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 02/10/2026 đến 19/10/2026 tại Công ty.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Công ty qua số điện thoại: (0259) 3 686 686, địa chỉ tại Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.