Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước (Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).

2. Người có tài sản: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 - Khánh Hòa). Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 3, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/10/2026 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 107, tờ bản đồ số 27b, tọa lạc tại thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa) đứng tên ông Bùi Tấn Duy và bà Hà Thị Hằng - GGL14.

5. Giá khởi điểm: 2.919.849.467 đồng.

6. Tiền đặt trước: 583.969.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 30/9/2026 đến 16/10/2026 tại công ty.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ công ty qua số điện thoại: (0259) 3 686 686, địa chỉ tại Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.