Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước (Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).

2. Người có tài sản: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6 - Khánh Hòa). Đ/c: Đường Trường Chinh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/10/2026 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 356, tờ bản đồ số 20c, tọa lạc tại thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Xuân hải, tỉnh Khánh Hòa), diện tích 168,0m2 đất ở tại nông thôn, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM314528, số vào sổ cấp GCN: VP 03207 do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận cấp ngày 03/10/2023 cho bà Tô Thị Kiều (GGL4).

5. Giá khởi điểm: 1.598.905.110 đồng.

6. Tiền đặt trước: 319.781.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 21/9/2026 đến 13/10/2026 tại Công ty.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Công ty qua số điện thoại: (0259) 3 686 686, địa chỉ tại Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.