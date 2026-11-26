Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Nhà và đất thuộc thửa đất số 906, tờ bản đồ số 28d tại thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm (nay thuộc thôn Lạc Tân 1, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 442514, số vào sổ cấp GCN CH 00330, do Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam cấp ngày 26/5/2016 cho ông Phan Đỗ Văn Tuất, bà Phạm Thị Liên, cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất.

Tổng giá khởi điểm là: 5.913.856.800 đồng. Giá này chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 26/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 23/12/2026 (giờ hành chính) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 26/11/2026 đến ngày 23/12/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Số tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 26/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 23/12/2026.

Tổ chức đấu giá: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 đến 09 giờ 30 ngày 28/12/2026 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và theo quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (tham khảo chi tiết thêm tại: dgts.moj.gov.vn; lacvietauction.vn).