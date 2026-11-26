Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 526 tờ bản đồ số 28c xã Phước Diêm, diện tích: 104m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 372912 ngày 07/02/2013 đứng tên ông Đặng Lia, đã cập nhật chỉnh lý cho ông Đặng Kim Sơn. Thửa đất tọa lạc tại thôn Lạc Tân 1, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.240.600.000 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 26/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 23/12/2026 (giờ hành chính) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 26/11/2026 đến ngày 23/12/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Số tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm của tài sản.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 26/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 23/12/2026.

Tổ chức đấu giá: Từ lúc 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 28/12/2026 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và theo quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (tham khảo chi tiết thêm tại: dgts.moj.gov.vn; lacvietauction.vn).