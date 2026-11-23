Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tài sản 1: Tài sản gồm Cửa hàng xăng dầu Hiệp Thành Phát Ninh Thuận cùng toàn bộ công trình, thiết bị trên đất; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc các thửa 467, 468, 1049, 1050, 1051, 1052, 1046 (nay là 1210), 1047 (nay là 1211), 1048 (nay là 1212), tờ bản đồ số 40, tại thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa, kèm các phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận và thuộc hành lang bảo vệ an toàn Quốc lộ 1A.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa 741, diện tích 12.345m² (CLN), tờ bản đồ 23 và thửa 443, diện tích 4.151m² (HNK), tờ bản đồ 24, tại thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, trong đó có 683,5m² thửa 741 và 443m² thửa 443 thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ.

Chi tiết xem tại các Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ghi ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

* Tài sản bán riêng từng lô, thực hiện trên một hợp đồng. Tài sản bán theo hiện trạng thực tế (tài sản có sao bán vậy đến thời điểm bàn giao tài sản).

Tổng giá khởi điểm: 19.698.284.200 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 23/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 09/12/2026 (giờ hành chính) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 23/11/2026 đến ngày 09/12/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Số tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm của từng tài sản.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 23/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 09/12/2026.

Tổ chức đấu giá: Từ lúc 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 45 phút ngày 14/12/2026 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và theo Quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (tham khảo chi tiết thêm tại: dgts.moj.gov.vn; lacvietauction.vn).