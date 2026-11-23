Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất thuộc thửa đất:

a. Thửa đất số 347, tờ bản đồ số 118 diện tích 288m2 và thửa đất số 348, tờ bản đồ số 118 diện tích 66m2, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CX556268 cấp ngày 08/02/2021, số vào sổ cấp GCN: CH30688, tọa lạc tại thôn Trà Giang 2, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa, cập nhật đăng ký biến động chủ sở hữu cho ông Huỳnh Văn Khỏe.

b. Thửa đất số 518, tờ bản đồ số 118 diện tích 992m2, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CX556269 cấp ngày 08/02/2021, sổ vào sổ cấp GCN: CH30689, tọa lạc tại thôn Trà Giang 2, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa, cập nhật đăng ký biến động chủ sở hữu cho ông Huỳnh Văn Khỏe.

Giá khởi điểm: 1.101.786.000 đồng. Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 23/11/2026 đến 17h00 ngày 15/12/2026 (giờ hành chính) tại Lam Sơn; Lam Sơn CN Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 23/11/2026 đến ngày 15/12/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 ngày 18/12/2026 tại Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.