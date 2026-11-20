Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng thửa đất số 632, tờ bản đồ địa chính số 11, diện tích 2.685,0m2, loại đất HNK (hiện trạng đất mặt nước ao) tại khu phố 6, Cà Đú, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (nay là Tổ dân phố Cà Đú, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CT 364659, số vào sổ CS 01905, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 14/11/2019, cập nhật chuyển nhượng cho ông Huỳnh Minh Rạng ngày 06/10/2023.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.004.190.000 đồng. Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 20/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 11/12/2026 (giờ hành chính) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 20/11/2026 đến ngày 11/12/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Số tiền đặt trước: 200.838.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 20/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 11/12/2026.

Tổ chức đấu giá: Từ lúc 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 16/12/2026 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và theo quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (tham khảo chi tiết thêm tại: dgts.moj.gov.vn; lacvietauction.vn).