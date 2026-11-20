Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc:

Tài sản 1: Thửa đất số 404, tờ bản đồ số 28d, diện tích: 204,0m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, tọa lạc tại thôn Lạc Tân 02, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa; được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 477483, số vào sổ cấp GCN CS 00570 cấp ngày 08/11/2017 đứng tên Huỳnh Văn Phượng và Trần Thị Hồng.

Tài sản 2: Thửa đất số 579, tờ bản đồ số 28d, diện tích: 145,0m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; tọa lạc tại thôn Lạc Tân 02, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa; được UBND huyện Thuận Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 228264, số vào sổ cấp GCN 00157 cấp ngày 20/02/2012 đứng tên Huỳnh Văn Phượng.

Tài sản 3: Thửa đất số 292, tờ bản đồ số 28c, diện tích: 78,0m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; tọa lạc tại thôn Lạc Tân 02, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa; được UBND huyện Thuận Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 313974, số vào sổ cấp GCN CH 00139 cấp ngày 02/12/2015 đứng tên Huỳnh Văn Phượng.

* Tài sản bán riêng lẻ từng lô trên một hợp đồng. Tài sản bàn giao theo hiện trạng thực tế (tài sản có sao bán vậy đến thời điểm bàn giao tài sản).

Tổng giá khởi điểm (đã làm tròn): 7.657.949.000 đồng. Giá tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

Tài sản 1: 2.854.243.968 đồng; Tài sản 2: 2.725.772.676 đồng; Tài sản 3: 2.077.932.601 đồng.

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 20/11/2026 đến 17h00 ngày 15/12/2026 (giờ hành chính) tại Lam Sơn; Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 20/11/2026 đến ngày 15/12/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm của từng tài sản đấu giá.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 ngày 20/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 15/12/2026.

Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 18/12/2026 tại Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.