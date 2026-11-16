Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của ông Lâm Văn Thương và bà Sử Thị Thu Hồng gồm:

- Quyền sử dụng một phần thửa đất số 67 (thửa đất số 67-1), tờ bản đồ số 125, diện tích 2.000m2 thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích đất này được xác định cụ thể tại văn bản “Các điểm mốc được Thi hành án dân sự Khu vực 7 - Khánh Hòa đề nghị cấm, bàn giao tại thực địa” do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Ninh Sơn cung cấp ngày 21/7/2026.

- Các cây trồng trên thửa đất thửa 67-1

- 01 ao thể tích 627,2m3 thuộc thửa đất số 61, tờ bản đồ số 125, thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

- Các cây trồng khác gồm 01 cây me đang thu hoạch; 02 cây dừa đang thu hoạch.

* Lưu ý: Tài sản bàn giao theo hiện trạng thực tế (tài sản có sao bán vậy đến thời điểm bàn giao tài sản).

Giá khởi điểm: 126.000.000 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 16/11/2026 đến 17h00 ngày 16/12/2026 (giờ hành chính) tại Lam Sơn; Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 16/11/2026 đến ngày 16/12/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: 25.200.000 đồng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 ngày 16/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 16/12/2026.

Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 21/12/2026 tại Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.