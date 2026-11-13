Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Thửa đất số (A3), tờ bản đồ 22-4 (số mới 168), diện tích 158m2, tọa lạc tại thôn Tri Thủy 2, xã Ninh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn Tri Thủy 2, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Thửa đất số 147, tờ bản đồ 45-1 (số mới 51), diện tích 103m2, tọa lạc tại thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn Phương Cựu 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

Giá khởi điểm: 2.280.188.551 đồng. Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 ngày 13/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 14/12/2026 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn; Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn tại Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 13/11/2026 đến ngày 14/12/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: 456.037.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 ngày 17/12/2026 tại Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.