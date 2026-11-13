Pháp luật

Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Báo Khánh Hòa
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Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa: 19 đường Yersin, P. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Tài sản thanh lý năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. 

Giá khởi điểm: 465.965.000 đồng.

Thời hạn, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 13/11/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/11/2026 tại: Hệ thống đấu giá trực tuyến có địa chỉ website: https://daugiatructuyen.gov.vn/.

Thời hạn xem tài sản: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/11/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/11/2026 (giờ hành chính) tại: Bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa: 19 đường Yersin, P. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Thời gia nộp đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 13/11/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/11/2026, tiền đặt trước: 93.193.000 đồng.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/11/2026 tại: Hệ thống đấu giá trực tuyến có địa chỉ website: https://daugiatructuyen.gov.vn/

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành (tham khảo chi tiết thêm tại: Hệ thống đấu giá trực tuyến: https://daugiatructuyen.gov.vn/; trang điện tử: dgts.moj.gov.vn) 

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/202611/cong-ty-dau-gia-hop-danh-lam-son-sai-gon-thong-bao-dau-gia-tai-san-b3541a8/