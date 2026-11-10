Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Toàn bộ nhà và đất thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại Khu phố 10, P. Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là Tổ dân phố 16, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 963639 do UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 25/5/2017 đứng tên ông Trần Công Thông.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.804.100.000 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 10/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 11/12/2026 (giờ hành chính) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 10/11/2026 đến ngày 11/12/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Số tiền đặt trước: 560.820.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 10/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 11/12/2026.

Tổ chức đấu giá: Từ lúc 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 16/12/2026 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và theo Quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (tham khảo chi tiết thêm tại: dgts.moj.gov.vn; lacvietauction.vn).