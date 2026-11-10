Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án xã Thuận Bắc: Thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 02 cơ sở dôi dư đủ điều kiện đấu giá, với tổng diện tích 4.875,47m2/26 lô đất ở tại nông thôn (ONT).

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm của 26 lô đất: 21.671.433.576 đồng.

Thời hạn: Bán, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 10/11/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2026.

Thời hạn xem tài sản: Từ 07 giờ 30 phút ngày 10/11/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2026 (giờ hành chính) tại: Vị trí 1: Tại thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa (Khu đất trụ sở UBND xã Lợi Hải trước đây) thôn Ấn Đạt (trước công viên) gồm 22 lô đất; vị trí 2: Tại thôn Gò Sạn, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa (Khu đất trụ sở UBND xã Bắc Phong trước đây) gồm 04 lô đất.

Số tiền đặt trước: Tương đương 30% giá khởi điểm của từng lô đất.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 01/12/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành (tham khảo chi tiết thêm tại trang điện tử: dgts.moj.gov.vn).

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, ĐT: 028.22455120 và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa, ĐT: 0928566888.