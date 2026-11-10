Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 27, tờ bản đồ số 35, có diện tích 207,1m2 (trong đó, đất ở tại đô thị 80m2; đất trồng cây lâu năm 127,1m2; ghi chú: Thửa đất có 81,7m2 đất thuộc quy hoạch đường 5m); địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố số 13, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (nay là thôn 13, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: CK 861334, số vào sổ cấp GCN: CH07305 do UBND huyện Vạn Ninh cấp ngày 29/12/2017 cho bà Lê Thị Mai Phúc.

*Lưu ý: Tài sản bàn giao theo hiện trạng thực tế (tài sản có sao bán vậy đến thời điềm bàn giao tài sản).

Giá khởi điểm: 3.026.903.580 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 10/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 11/12/2026 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn; Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn tại Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 10/11/2026 đến ngày 11/12/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: 605.380.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 10/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 11/12/2026.

Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 16/12/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.