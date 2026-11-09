Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản:

1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 20, tờ bản đồ số 79 (diện tích theo giấy chứng nhận là 88,3m2 ODT), tọa lạc tại số 40 Bác Ái, Khu phố 3, P. Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là số 40 Bác Ái, Tổ dân phố 3, P. Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa). Giá khởi điểm: 2.005.900.000 đồng.

2. 01 (một) Căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 27, tờ bản đồ số 78 (diện tích theo Giấy chứng nhận là 100m2 ODT + 10,6m2 CLN), tọa lạc tại P. Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là P. Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa). Giá khởi điểm: 967.130.000 đồng.

3. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 51, tờ bản đồ số 78 (diện tích theo Giấy chứng nhận 50m2 ODT + 29,3m2 CLN), tọa lạc tại P. Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là P. Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa). Giá khởi điểm: 967.130.000 đồng.

4. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 79 (diện tích theo Giấy chứng nhận 150m2 ODT + 41m2 CLN), tọa lạc tại số 43/1/2 Bác Ái, P. Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là số 43/1/2 Bác Ái, P. Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa). Giá khởi điểm: 1.862.622.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 5.802.782.000 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

*Lưu ý: Bán riêng lẻ từng lô được thực hiện trên một hợp đồng.

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 09/11/2026 đến 17h00 ngày 17/11/2026 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn; Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 17/11/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: Tài sản 1: 436.065.000 đồng; Tài sản 2: 210.245.000 đồng; Tài sản 3: 210.245.000 đồng; Tài sản 4: 404.917.000 đồng: Từ 07h30 ngày 09/11/2026 đến 17h00 ngày 17/11/2026.

Tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 19/11/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.