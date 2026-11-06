Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được công nhận theo Giấy chứng nhận, tài sản khác gắn liền trên đất chưa được công nhận thuộc thửa đất số 168, tờ bản đồ địa chính số 41 (chỉnh lý từ tờ số 09, P. Mỹ Bình cũ), diện tích 430,6m2, tọa lạc tại P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, hình thức sử dụng: Sử dụng riêng, thời hạn sử dụng: Đất ở đô thị: Lâu dài, đất trồng cây hàng năm khác: Đến tháng 12/2026 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CT 777917 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 09/12/2019 cho ông Lê Văn Thỏa.

Tổng giá khởi điểm: 8.719.100.000 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 06/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 02/12/2026 (giờ hành chính) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 06/11/2026 đến ngày 02/12/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Số tiền đặt trước: 1.743.820.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/11/2026 đến 17 giờ 00 ngày 02/12/2026.

Tổ chức đấu giá: Từ lúc 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút ngày 07/12/2026 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và theo quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (tham khảo chi tiết thêm tại: dgts.moj.gov.vn; lacvietauction.vn).