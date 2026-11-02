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Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Báo Khánh Hòa
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Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa: Thôn An Thạnh 1, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất ở tại Điểm dân cư thôn Sơn Hải 1-2, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng giá khởi điểm 02 lô đất: 9.494.206.410 đồng.

Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 02/11/2026 đến 17h00 ngày 01/12/2026 (giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ 07h30 ngày 02/11/2026 đến 17h00 ngày 01/12/2026 (Giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 02/11/2026 đến 17h00 ngày 01/12/2026.

Số tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm của từng lô đất.

Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 Ngày 04/12/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa; địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành (tham khảo chi tiết thêm tại trang điện tử:dgts.moj.gov.vn).

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa, ĐT: 0928566888.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/khac/202611/cong-ty-dau-gia-hop-danh-lam-son-sai-gon-thong-bao-dau-gia-tai-san-cbc69fe/