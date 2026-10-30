Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa: Số 27 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền thuê (khai thác) tài sản công - 06 gói tài sản của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất P. Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng giá khởi điểm 06 gói tài sản: 7.186.837.440 đồng. Không bao gồm VAT. (Đài quan sát và Bãi giữ xe, Nhà điều hành: 1.707.671.040 đồng/5 năm; Bãi giữ xe chợ Đông Hải: 489.660.000 đồng/5 năm; Bãi giữ xe Chợ Mỹ An: 368.820.000 đồng/5 năm; Bãi gửi xe số 1 + Nhà tắm nước ngọt: 782.042.400 đồng/5 năm; Bãi giữ xe + Nhà vệ sinh công cộng Công viên biển Bình Sơn khu A: 595.309.920 đồng/5 năm; Bãi giữ xe Công viên biển khu A + Bãi giữ xe Công viên biển khu B + Khu ẩm thực Công viên biến Bình Sơn khu B: 3.243.334.080 đồng/10 năm).

Thời hạn, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 30/10/2026 đến 17h00 ngày 16/11/2026 (giờ hành chính) tại tại Hệ thống đấu giá trực tuyến: https://daugiatructuyen.gov.vn/.

Thời hạn xem tài sản: Từ 07h30 ngày 02/11/2026 đến 17h00 ngày 04/11/2026 (giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 30/10/2026 đến 17h00 ngày 16/11/2026.

Số tiền đặt trước: Tương đương 10% giá khởi điểm của từng gói tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2026 tại Hệ thống đấu giá trực tuyến: https://daugiatructuyen.gov.vn/ (thời gian chi tiết được quy định theo Quy chế từng cuộc đấu giá).

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành (tham khảo chi tiết thêm tại trang điện tử: dgts.moj.gov.vn; Hệ thống đấu giá trực tuyến: https://daugiatructuyen.gov.vn/).