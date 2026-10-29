Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 152, tờ bản đồ số 18b, diện tích 584m2, tọa lạc tại thôn Phước Nhơn 2, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn Phước Nhơn 2, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa). Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD 752724 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

Tổng giá khởi điểm: 1.624.214.367 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 29/10/2026 đến 17 giờ 00 ngày 25/11/2026 (giờ hành chính) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 29/10/2026 đến ngày 25/11/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Số tiền đặt trước: 324.842.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 29/10/2026 đến 17 giờ 00 ngày 25/11/2026.

Tổ chức đấu giá: Từ lúc 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 30/11/2026 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và theo Quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (tham khảo chi tiết thêm tại: dgts.moj.gov.vn; lacvietauction.vn).