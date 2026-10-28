Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với Thửa đất số 121, tờ bản đồ số 43, diện tích 275,6m2, địa chỉ: thôn Triệu Phong, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cũ) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 971874 số vào sổ cấp GCN: CH 28480 được UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 31/5/2022 cho ông Hoàng Linh, bà Lê Thị Tuyết Nhung.

Tổng giá khởi điểm: 711.906.000 đồng. Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 28/10/2026 đến 17h00 ngày 25/11/2026 (giờ hành chính) tại Lam Sơn; Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 28/10/2026 đến ngày 25/11/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: 142.381.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 ngày 30/11/2026 tại Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.