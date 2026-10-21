Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến: Quốc lộ 27B, thôn Phước Tiến, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Gỗ, củi các loài thực vật thông thường từ rừng tự nhiên trong khu vực thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến quản lý và đã đưa về bãi 2 là 220,780m³.

Giá khởi điểm: 238.456.950 đồng.

Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 21/10/2026 đến 17h00 ngày 09/11/2026 (giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ 07h30 ngày 02/11/2026 đến 17h00 ngày 09/11/2026 (giờ hành chính) tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phước Hòa - Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến, địa chỉ: Đường 707, thôn Phước Hòa, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 21/10/2026 đến 17h00 ngày 09/11/2026.

Số tiền đặt trước: 47.690.000 đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 ngày 12/11/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa tại SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành (tham khảo chi tiết thêm tại trang điện tử:dgts.moj.gov.vn).

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa.