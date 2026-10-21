Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa: Đường Thống Nhất, Tổ dân phố Tân Sơn 2, P. Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất 03 lô đất tại khu vực P. Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng giá khởi điểm 03 lô đất: 9.415.260.360 đồng.

Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 21/10/2026 đến 17h00 ngày 09/11/2026 (giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ 07h30 ngày 21/10/2026 đến 17h00 ngày 09/11/2026 (giờ hành chính) tại P. Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 21/10/2026 đến 17h00 ngày 09/11/2026.

Số tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm của từng lô đất.

Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 ngày 12/11/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa tại SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành (tham khảo chi tiết thêm tại trang điện tử:dgts.moj.gov.vn).

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa: 0928566888.