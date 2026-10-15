Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Dự án P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa: 334 Trường Chinh, Khu phố Khánh Hiệp, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất 34 lô đất ở thuộc Khu dân cư tái định cư thành phố (Khu tái định cư bệnh viện) mở rộng, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng giá khởi điểm 34 lô đất: 84.553.365.120 đồng. Bán riêng lẻ từng lô đất.

Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 15/10/2026 đến 17h00 ngày 02/11/2026 (giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ 07h30 ngày 15/10/2026 đến 17h00 ngày 02/11/2026 (giờ hành chính) tại Khu dân cư tái định cư thành phố (Khu tái định cư bệnh viện) mở rộng, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 15/10/2026 đến 17h00 ngày 02/11/2026.

Số tiền đặt trước: tương đương 20% giá khởi điểm của từng lô đất.

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 Ngày 05/11/2026 Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa tại SL 19 (TM.06-19) - Số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành (tham khảo chi tiết thêm tại trang điện tử:dgts.moj.gov.vn).

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa: 0928566888.