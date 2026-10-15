Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất:

Tài sản 1: 01 thửa đất số 917, tờ bản đồ số 11, diện tích 300m² tọa lạc tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 988088 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 09/12/2022 đứng tên bà Văn Thị Kim Huệ, cập nhật biến động chuyển nhượng cho bà Phùng Uyển Vũ Đông ngày 23/3/2023.

Tài sản 2: 01 thửa đất số 918, tờ bản đồ số 11, diện tích 300m² tọa lạc tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 988089 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 09/12/2022 đứng tên bà Văn Thị Kim Huệ, cập nhật biến động chuyển nhượng cho bà Phùng Uyển Vũ Đông ngày 23/3/2023.

Tổng giá khởi điểm: 759.600.000 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có). (Bán riêng lẻ từng lô đất).

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 15/10/2026 đến 17 giờ 00 ngày 09/11/2026 (giờ hành chính) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 15/10/2026 đến ngày 09/11/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Số tiền đặt trước: Tài sản 1: 75.960.000 đồng, Tài sản 2: 75.960.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 15/10/2026 đến 17 giờ 00 ngày 09/11/2026.

Tổ chức đấu giá: Bắt đầu lúc 09h30 ngày 12/11/2026 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và theo quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (tham khảo chi tiết thêm tại: dgts.moj.gov.vn; lacvietauction.vn).