Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản:

- Lô tài sản 1: Toàn bộ quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa đất số 392, tờ bản đồ số 16, diện tích 598m2; đất đã được cấp Giấy chứng nhận số CT 438580 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 13/11/2019 tọa lạc tại: Thôn Quán Thẻ 01, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa).

- Lô tài sản 2: Toàn bộ quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa đất số 214, tờ bản đồ số 08, diện tích 739m2; đất đã được cấp Giấy chứng nhận số CS 353822 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 24/7/2019 cho ông Phan Tấn Hiệp tọa lạc tại: Thôn Quán Thẻ 01, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa).

Tổng giá khởi điểm: 4.638.992.096 đồng. Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 09/10/2026 đến 17h00 ngày 02/11/2026 (giờ hành chính) tại Lam Sơn; Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 02/11/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: Lô tài sản 1: 289.307.000 đồng, Lô tài sản 2: 638.491.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 ngày 05/11/2026 tại Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.