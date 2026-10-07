Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 1188 tờ bản đồ địa chính số 02, xã An Hải, diện tích 860m2 (Tám trăm sáu mươi mét vuông), loại đất: đất trồng cây hàng năm khác (thửa đất có 206m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đượng bộ). Địa chỉ thửa đất: Thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn Long Bình 2, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa).

Giá khởi điểm: 2.952.450.000 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 07/10/2026 đến 17h00 ngày 02/11/2026 (giờ hành chính) tại 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Khánh Hòa tại SL 19 (TM.06-19) - số 169 đường Yên Ninh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 07/10/2026 đến ngày 02/11/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước: 590.490.000 đồng; từ 07h30 ngày 07/10/2026 đến 17h00 ngày 02/11/2026.

Tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 05/11/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.