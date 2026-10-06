Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Thửa đất số 109, tờ bản đồ số 62, diện tích 709m2, tọa lạc tại thôn Tân Lập, xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa (thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cũ) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 854448 ngày 25/02/2021 cho ông Huỳnh Thanh Trọng, bà Phan Thị Hồng.

Giá khởi điểm: 387.128.889 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 06/10/2026 đến 17 giờ 00 ngày 30/10/2026 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 06/10/2026 đến ngày 30/10/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: 77.425.000 đồng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/10/2026 đến 17 giờ 00 ngày 30/10/2026.

Tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 ngày 04/11/2026 tại Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.