Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam. Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 3, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất (lần 2) đối với 04 lô đất tại Khu trung tâm hành chính xã Thuận Nam và 06 lô đất tại Khu tái định cư và dân cư làm muối Quán Thẻ 2 (nay là thôn Quán Thẻ), xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng giá khởi điểm của 10 lô đất: 7.800.822.640 đồng (Bán riêng lẻ từng lô đất).

Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 06/10/2026 đến 17h00 ngày 21/10/2026 (giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ 07h30 ngày 06/10/2026 đến 17h00 ngày 21/10/2026 (giờ hành chính) tại 04 lô Khu trung tâm hành chính xã Thuận Nam và tại 06 lô Khu tái định cư và dân cư làm muối Quán Thẻ 2 (nay là thôn Quán Thẻ), xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 06/10/2026 đến 17h00 ngày 21/10/2026.

Số tiền đặt trước: Tương đương 30% giá khởi điểm/từng lô đất.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 ngày 26/10/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa tại SL 19 (TM.06-19) - Số 169 đường Yên Ninh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành (tham khảo chi tiết thêm tại trang điện tử:dgts.moj.gov.vn)

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa.