Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền bị kê biên gồm: Nhà và đất thuộc thửa số 87, tờ bản đồ số 07 tương ứng thửa đất số 43, tờ bản đồ số 12, diện tích: 61,67m²; tọa lạc tại khu phố 5, phường Đông Hải (nay là phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 4401130153 ký ngày 15/10/2002 do UBND tỉnh Ninh Thuận cấp cho bà Trần Thị Kim Nhung đang bảo lãnh thế chấp cho bà Trần Thị Kim Nhung, ông Nguyễn Thành Nam vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Ninh Thuận để Thi hành án.

Giá khởi điểm: 1.998.704.707 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác.

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 02/10/2026 đến 17h00 ngày 30/10/2026 (giờ hành chính) tại Lam Sơn; Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 02/10/2026 đến ngày 30/10/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản

Tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước: 399.740.000 đồng; Từ 07h30 ngày 02/10/2026 đến 17h00 ngày 30/10/2026.

Tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 ngày 04/11/2026 tại Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.