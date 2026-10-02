Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Tài sản trên thửa đất số 120, tờ bản đồ số 28. Địa chỉ: Thôn Hiệp Thành, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn Hiệp Kiếp, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa), gồm các loại tài sản theo danh mục khảo sát ngày 14/04/2026 của Chấp hành viên thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

Lưu ý: Tài sản bàn giao theo hiện trạng thực tế.

Giá khởi điểm: 29.778.559.080 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 02/10/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/10/2026 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn; Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn tại Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 02/10/2026 đến ngày 30/10/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: 5.955.711.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 02/10/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/10/2026.

Tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 04/11/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.