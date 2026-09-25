Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, thửa đất số 58, tờ bản đồ số 8a địa chỉ thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận(nay là thôn Thủy Lợi, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa), được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 945171, số vào sổ cấp GCN: CS 01522 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 01/3/2022 cho bà Huỳnh Thị Ngọc Thu.

Giá khởi điểm: 5.132.554.000 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 25/09/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/10/2026 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn; Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn tại Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 25/09/2026 đến ngày 14/10/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: 1.026.510.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 25/09/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/10/2026.

Tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 19/10/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.