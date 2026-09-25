Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền bị kê biên gồm: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 269, tờ bản đồ số 46, tại khu phố 3, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa), theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 835535 do Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận cấp ngày 10/6/2021 cho ông Trần Thanh Dũng. Diện tích đất: 65,8m², đất ở đô thị. Nhà ở, vật kiến trúc gắn liền với đất chưa được công nhận.

Giá khởi điểm: 362.404.000 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 25/9/2026 đến 17h00 ngày 16/10/2026 (giờ hành chính).

Xem tài sản: Từ ngày 25/9/2026 đến ngày 16/10/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: 72.480.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 ngày 21/10/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn; Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Khánh Hòa.