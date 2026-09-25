Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (gọi tắt là Lam Sơn). Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 105 đường Tô Hiệu, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 151, tờ bản đồ số 86 phường Đô Vinh, có diện tích 465m2, mục đích sử dụng: Đất ở đô thị 100m2; đất trồng cây lâu năm 365m2, thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/10/2063; thửa đất có 26m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường; địa chỉ thửa đất tại Khu phố 4, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là Tổ dân phố 04, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 650537, số vào số cấp GCN: CS 03891 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 20/9/2018 cho ông Từ Văn Lợi;

Tổng giá khởi điểm: 4.816.749.000 đồng. Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 25/9/2026 đến 17h00 ngày 16/10/2026 (giờ hành chính) tại Lam Sơn; Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Xem tài sản: Từ ngày 25/9/2026 đến ngày 16/10/2026 (giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

Tiền đặt trước: 963.349.000 đồng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 ngày 25/9/2026 đến 17 giờ 00 ngày 16/10/2026.

Tổ chức đấu giá: 13h30 ngày 21/10/2026 tại Lam Sơn Chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: SL 19 (TM.06-19) số 169 đường Yên Ninh, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (tham khảo tại dgts.moj.gov.vn) đến địa điểm bán, nhận hồ sơ để đăng ký.