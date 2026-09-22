Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Dự án phường Bảo An: Đường Thống Nhất, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở 03 lô; Thửa đất số 86 (tờ bản đồ địa chính số 153); Thửa đất số 273 (Lô số 12), tờ bản đồ địa chính số 168 (chính lý từ tờ 28); Thửa đất số 274 (lô số 11) tờ bản đồ số 168 (chỉnh lý từ tờ 28).

Tổng giá khởi điểm của 03 lô đất: 9.415.260.360 đồng (Bán riêng lẻ từng lô đất).

Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 22/9/2026 đến 17h00 ngày 07/10/2026 (giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ 07h30 ngày 22/9/2026 đến 17h00 ngày 07/10/2026 (giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

Số tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm/ từng lô đất.

Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 12/10/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hòa tại SL 19 (TM.06-19) - Số 169 đường Yên Ninh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành (tham khảo chi tiết thêm tại trang điện tử: dgts.moj.gov.vn).

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Khánh Hòa SL 19 (TM.06-19) - Số 169 đường Yên Ninh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.