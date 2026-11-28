Theo các nguồn tin, dự án Trump Tower Hà Nội dự kiến được xây dựng ở rìa phía tây Hồ Tây. Ảnh minh họa: Viết Huy.

Ngày 27/11, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) nằm trong nhóm đối tác của Trump Organization đang xúc tiến dự án Trump Tower tại Hà Nội, theo Reuters.

Theo một nguồn tin, Trump Organization không phải bỏ vốn phát triển các dự án mà thu lợi từ việc cấp quyền sử dụng thương hiệu, phí vận hành và hoạt động bán biệt thự tại tổ hợp.

Dự án Trump Tower này dự kiến được xây dựng ở khu vực phía tây Hồ Tây. Nếu được phê duyệt, công trình có thể khởi công vào cuối năm 2027 hoặc trong năm 2028. Theo phương án ban đầu, tòa nhà có ít nhất 60 tầng, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Đây là lần đầu Reuters công bố thông tin về kế hoạch xây dựng tòa tháp mang thương hiệu Trump tại Hà Nội. Hiện Kinh Bắc và Trump Organization chưa đưa ra phản hồi về kế hoạch này.

Đây có thể là dự án thứ 3 mang thương hiệu Trump được xúc tiến tại Việt Nam, bên cạnh tổ hợp sân golf và khu nghỉ dưỡng trị giá 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên và dự án Trump Tower tại TP.HCM.

Trong đó, dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu đã được khởi công vào tháng 5 năm ngoái, do Trump Organization hợp tác với Công ty Hưng Yên (thành viên Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc) triển khai.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 39.700 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD), gồm 4 tiểu khu: khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp (quy mô dân số 3.500 người); khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái (1.800 người); khu đô thị thương mại dịch vụ (29.700 người); khu cây xanh, công viên chuyên đề.

Đây được xem là dự án mang tầm cỡ quốc tế, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung.

Được biết, Trump Organization là tập đoàn kinh doanh của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện do 2 con trai ông là Eric Trump và Donald Trump Jr. điều hành trên cương vị Phó chủ tịch điều hành.