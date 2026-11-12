Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu liên danh làm siêu tổ hợp cảng gần 8 tỷ USD tại TP.HCM

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, Trung tâm logistics và Khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Tổng vốn đầu tư được phê duyệt hơn 204.658 tỷ đồng, tương đương khoảng 7,9 tỷ USD, thời hạn hoạt động 70 năm.

Nhà đầu tư là liên danh 5 doanh nghiệp, gồm Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Đất Lành, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Bình Minh Mới và Công ty cổ phần Hương Hải - Quảng Ngãi.

Trong đó, Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm đại diện liên danh.

Dự án được triển khai tại phường Tân Phước và Tân Hải, với tổng diện tích khoảng 2.537ha. Đây là một trong những hợp phần quy mô lớn của khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ, có tổng diện tích khoảng 4.174ha.

Trong tổng vốn đầu tư hơn 204.658 tỷ đồng, riêng khu bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu chiếm khoảng 153.546 tỷ đồng, tương đương gần 75% tổng mức đầu tư.

Theo quy hoạch, khu cảng có diện tích hơn 780ha, dự kiến bố trí 33 bến với tổng chiều dài cầu bến khoảng 12km. Hệ thống này có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT, công suất thiết kế khoảng 23 triệu TEU mỗi năm.

Hai hợp phần còn lại bổ trợ cho hoạt động khai thác cảng và phát triển kinh tế khu vực.

Cụ thể, trung tâm logistics Cái Mép Hạ có diện tích 906ha, tổng vốn hơn 28.601 tỷ đồng. Khu vực này được quy hoạch hệ thống kho hàng, bãi container và mạng lưới giao thông chuyên dụng phục vụ hoạt động lưu chuyển hàng hóa.

Trong khi đó, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ rộng hơn 850ha, vốn đầu tư trên 22.509 tỷ đồng. Cơ cấu chức năng gồm khu công nghiệp công nghệ cao, khu đô thị, thương mại, dịch vụ và cây xanh.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, dự kiến năm 2027, dự án hoàn tất các thủ tục giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng và bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo đó, nhà đầu tư phải thực hiện giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong 10 năm đầu kể từ khi được bàn giao đất, mặt nước trên thực địa. Cùng với đó, toàn bộ công trình phải hoàn thành trong thời hạn tối đa 20 năm kể từ thời điểm này.

Theo kế hoạch phân kỳ đề ra, khu cảng container sẽ ưu tiên đầu tư 3 bến đầu tiên, sau đó triển khai 30 bến còn lại trong giai đoạn 2030 - 2035. Trong khi đó, trung tâm logistics và khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ dự kiến hoàn thành hạ tầng cơ bản vào năm 2030, tiến tới hoàn thiện toàn bộ công trình và đưa vào hoạt động năm 2035.

Theo quyết định, liên danh nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án trong 10 năm kể từ ngày được bàn giao đất, mặt nước trên thực địa. Đáng chú ý, trong trường hợp không đáp ứng các cam kết về tiến độ và giải ngân, dự án có thể bị thu hồi các ưu đãi đặc thù về thuế, tiền thuê đất và khấu hao theo quy định.

Trên thực tế, khu thương mại tự do Cái Mép Hạ được định hướng phát triển dựa trên lợi thế kết nối cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và sân bay Long Thành.

Theo đó, thông qua hệ thống cảng, kho vận và các khu chức năng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, TP.HCM hướng tới hình thành một đầu mối giao thương quốc tế, thu hút doanh nghiệp logistics, hàng hải và các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao.