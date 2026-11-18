Mới đây, CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) vừa nâng vốn điều lệ, từ 17.200 tỷ đồng lên 21.200 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4.000 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn góp đến từ nguồn vốn tư nhân và bằng đồng Việt Nam.

Hiện tại, người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Trần Bá Dương, sinh năm 1960, chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Thaco Agri liên tục bơm vốn

Thaco Agri thành lập vào tháng 3/2019 với tên ban đầu là CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối nông nghiệp Thadi (Thadi).

Ban đầu, công ty có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, trong đó CTCP Ô tô Trường Hải góp 70% vốn, ông Trần Bá Dương góp 19% vốn. Cá nhân Đỗ Xuân Diện sở hữu 11% vốn, thời điểm đó, ông Diện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Tới tháng 10/2019, công ty điều chỉnh vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng. Sau đó hai tháng, đơn vị tiếp tục rót thêm 2.000 tỷ đồng, nâng vốn lên 3.500 tỷ đồng.

Tháng 6/2026, vốn điều lệ được nâng từ 3.500 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng và cán mốc 4.800 tỷ đồng vào tháng 7 cùng năm.

Bước ngoặt lớn nhất của công ty diễn ra vào tháng 9/2020, công ty chính thức đổi tên thành CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) như hiện tại. Người đại diện pháp luật được chuyển từ Đỗ Xuân Diện sang ông Trần Bá Dương.

Theo giới thiệu trên website, Thaco Agri hiện là thành viên của Tập đoàn Trường Hải (Thaco), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Thaco Agri đang thực hiện chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô lớn tích hợp và tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ, công nghiệp và số hóa trên toàn bộ diện tích 95.000 hecta tại 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Sau khi thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cuối năm 2020 (12/2020), Thaco Agri nâng vốn từ 4.800 tỷ đồng lên 5.600 tỷ đồng. Vốn điều lệ cán mốc 10.000 tỷ đồng vào tháng 12/2021.

Quá trình tăng vốn chưa dừng lại, cuối năm 2022, vốn của Thaco Agri cán mốc 12.500 tỷ đồng và đạt 15.000 tỷ đồng vào tháng 2/2023. Tới năm 2025, công ty điều chỉnh vốn lên 17.200 tỷ đồng.

Áp lực nợ phải trả

Theo báo cáo tình hình tài chính năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các trái chủ, CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) báo lãi sau thuế hơn 64,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi hơn 10,2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh khả quan giúp doanh nghiệp thu hẹp khoản lỗ lũy kế từ 1.315 tỷ đồng xuống còn 1.250 tỷ đồng vào cuối năm ngoái.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của công ty đạt hơn 85.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu của Thaco Agri đạt hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2025, nợ phải trả của Thaco Agri cũng tăng vọt, từ mốc 53.125 tỷ đồng lên ngưỡng 68.025 tỷ đồng. Sự gia tăng đến từ khoản “nợ phải trả khác” tăng 28% đạt hơn 52.504 tỷ đồng nhưng phần này không được công ty thuyết minh chi tiết.

Dư nợ vay ngân hàng tăng từ 9.775 tỷ đồng lên 14.292 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ trái phiếu giảm đáng kể từ 2.400 tỷ đồng xuống còn hơn 1.228 tỷ đồng.

Việc nợ tăng nhanh hơn vốn chủ sở hữu khiến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu (D/E) của doanh nghiệp tăng từ 3,75 lần lên 3,98 lần vào cuối năm 2025.