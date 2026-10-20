Công ty của ông Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên gần 54.000 tỷ

Tại thời điểm mới thành lập, GSM VN Holding được cho là bước chuẩn bị cho khả năng niêm yết của GSM trong tương lai. Ảnh: GSM.

Theo hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 20/10, Công ty cổ phần GSM VN Holding đã tăng vốn điều lệ từ 43.313,2 tỷ đồng lên 53.892 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 10.578 tỷ đồng, tức 24,4%.

Sau đợt tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài giảm từ 45% xuống 36,2%, dù giá trị vốn góp vẫn giữ nguyên ở mức gần 19.491 tỷ đồng. Phần vốn còn lại thuộc về nguồn vốn tư nhân trong nước, chiếm 63,8%, tương ứng hơn 34.401 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 10, GSM VN Holding đã công bố Smart & Green Trans Limited (SGT), pháp nhân có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), nắm 45% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Vingroup, ngày 28/11/2025, HĐQT tập đoàn đã thông qua việc tham gia góp vốn thành lập SGT tại Hong Kong.

Còn GSM VN Holding được thành lập ngày 9/3/2026 với vốn điều lệ 43.313 tỷ đồng. Theo thông tin công bố khi doanh nghiệp mới thành lập, các cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Vingroup và các thành viên gia đình ông Phạm Nhật Vượng. Trong đó, riêng ông Vượng nắm gần 45% vốn, bà Phạm Thu Hương (vợ) sở hữu gần 35%, hai người con trai Phạm Nhật Quân Anh (con cả) và Phạm Nhật Minh Hoàng (con thứ 2) mỗi người nắm khoảng 7,5%, còn Vingroup góp hơn 5%.

Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội. Ngành nghề đăng ký chính là tư vấn quản lý kinh doanh; ngoài ra, doanh nghiệp đăng ký hoạt động tư vấn đầu tư, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.

Tháng 6 vừa qua, Vingroup công bố nghị quyết liên quan đến quyền nhận chuyển nhượng cổ phần và vốn góp từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cùng những người có liên quan do ông chỉ định.

Theo nghị quyết, Vingroup được trao quyền nhận chuyển nhượng một phần cổ phần ưu đãi tương ứng 29,99% vốn điều lệ GSM VN Holding, đồng thời nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng 30% vốn điều lệ SGT.

Giá chuyển nhượng dự kiến được xác định theo giá vốn thực góp của bên chuyển nhượng. Vingroup có quyền quyết định thực hiện hoặc không thực hiện giao dịch. Nếu lựa chọn tiến hành giao dịch, thời hạn hoàn tất tối đa là 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

GSM VN Holding là doanh nghiệp khác với Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), đơn vị vận hành nền tảng di chuyển xanh và thương hiệu taxi điện Xanh SM. Tuy nhiên, tại thời điểm mới thành lập, GSM VN Holding được cho là bước chuẩn bị cho khả năng niêm yết của GSM trong tương lai.

Thực tế, Green SM đang hướng tới thị trường vốn quốc tế. Theo báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán VNDirect, ban lãnh đạo Green SM đã xác nhận kế hoạch IPO tại Hong Kong (Trung Quốc), nhưng chưa công bố thời điểm thực hiện.