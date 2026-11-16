Công ty của ông Đỗ Thành Nhân thoái gần hết vốn DST, giá cổ phiếu giảm một nửa sau 5 tháng

Giá thỏa thuận giảm hơn 50% sau 5 tháng

CTCP Thiên Hoàng Holdings, doanh nghiệp do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch HĐQT, vừa báo cáo đã bán 6,5 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (Mã: DST).

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ của Thiên Hoàng Holdings giảm từ 6.500.300 đơn vị, tương đương 20,18% vốn, xuống chỉ 300 cổ phiếu, đồng nghĩa doanh nghiệp gần như thoái toàn bộ vốn tại DST. Ngày không còn là cổ đông lớn được xác định là 9/11.

Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu DST ghi nhận đúng 6,5 triệu đơn vị được chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị 31,85 tỷ đồng. Giá bình quân tương ứng 4.900 đồng/cp, bằng giá tham chiếu của cổ phiếu cùng phiên.

Trước đó, ngày 4/6, Thiên Hoàng Holdings đã mua 6,5 triệu cổ phiếu DST và trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp niêm yết trên HNX. Cùng phiên, thị trường cũng ghi nhận giao dịch thỏa thuận đúng 6,5 triệu cổ phiếu, trị giá 64,35 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 9.900 đồng/cp.

Như vậy, chỉ sau khoảng 5 tháng, giá thỏa thuận bình quân giữa hai phiên đã giảm 5.000 đồng/cp, tương đương 50,5%. Tổng giá trị giao dịch cũng chênh lệch 32,5 tỷ đồng.

Nếu toàn bộ số cổ phiếu Thiên Hoàng Holdings mua vào và bán ra đều được thực hiện qua các giao dịch thỏa thuận nói trên, số tiền thu về thấp hơn khoảng 32,5 tỷ đồng so với giá trị mua vào, chưa tính chi phí giao dịch. Đây là mức chênh lệch đáng kể so với giá trị giao dịch ban đầu, dù hiện chưa có thông tin xác nhận giá mua và bán thực tế của cổ đông này.

Giao dịch cũng đánh dấu việc Thiên Hoàng Holdings rời nhóm cổ đông lớn DST chỉ khoảng 5 tháng sau khi gia nhập. Đáng lưu ý, số lượng cổ phiếu bán ra gần như tương ứng toàn bộ lượng cổ phiếu doanh nghiệp đã mua trong tháng 6.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Thiên Hoàng Holdings vẫn được ghi nhận nắm khoảng 20% vốn DST tại thời điểm cuối tháng 9, tương ứng giá trị góp vốn khoảng 65 tỷ đồng theo mệnh giá.

DST có vốn điều lệ 323 tỷ đồng, tương đương 32,3 triệu cổ phiếu. Kết quả kinh doanh quý III ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 422 triệu đồng, giảm 65,7% so với cùng kỳ năm trước, khi doanh nghiệp báo lãi khoảng 1,23 tỷ đồng.

Theo giải trình của DST, doanh thu hoạt động tài chính trong quý giảm khoảng 186 triệu đồng, trong khi thu nhập khác gần như không phát sinh, so với mức khoảng 1,1 tỷ đồng cùng kỳ. Việc chi phí quản lý doanh nghiệp giảm chưa đủ bù đắp ảnh hưởng từ các khoản thu nhập đi xuống.

Ông Đỗ Thành Nhân (thứ 4 từ trái sang) cùng giàn lãnh đạo NRC. (Ảnh: NRC).

Thiên Hoàng Holdings và các kế hoạch đầu tư tại NRC, VKC

Thiên Hoàng Holdings được thành lập ngày 20/5/2026 với vốn điều lệ ban đầu 120 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội, do ông Đỗ Thành Nhân giữ chức Chủ tịch HĐQT và bà Ngô Thị Như Phượng, vợ ông Nhân, đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Theo cơ cấu cổ đông sáng lập, bà Phượng góp 110 tỷ đồng, tương đương 91,67% vốn điều lệ. Trong khi đó, ông Nhân góp 100 triệu đồng, nắm 0,08% vốn. Phần vốn còn lại thuộc về các cổ đông sáng lập khác.

Ngay sau khi thành lập, Thiên Hoàng Holdings đã xuất hiện trong một loạt kế hoạch đầu tư tại các doanh nghiệp niêm yết, bao gồm DST, CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (Mã: NRC) và CTCP VKC Holdings (Mã: VKC).

Tại NRC, cổ đông doanh nghiệp đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho Thiên Hoàng Holdings với giá 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh kế hoạch góp vốn, Thiên Hoàng Holdings còn dự kiến hỗ trợ NRC khoản vay khoảng 1.000 tỷ đồng phục vụ tái cấu trúc tài chính và phát triển quỹ đất.

Trong khi đó, tại VKC Holdings, Thiên Hoàng Holdings được xác định là nhà đầu tư tham gia các phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hoán đổi nợ với tổng quy mô dự kiến khoảng 2.250 tỷ đồng.

Đây đều là những kế hoạch huy động vốn và tái cấu trúc được công bố trong giai đoạn giữa năm 2026. Quy mô dự kiến không đồng nghĩa toàn bộ số vốn đã được giải ngân hoặc các giao dịch đã hoàn tất.

Cũng trong giai đoạn này, ông Đỗ Thành Nhân được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT VKC Holdings từ cuối tháng 6, trực tiếp tham gia bộ máy quản trị của doanh nghiệp.

Gần đây, NRC thông báo nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Ngô Thị Như Phượng vào ngày 10/11, sau khoảng 5 tháng bà tham gia cơ quan quản trị doanh nghiệp.

Trong đơn, bà Phượng cho biết không thể bố trí thời gian phù hợp để tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của thành viên HĐQT. Việc miễn nhiệm sẽ được trình cổ đông xem xét tại cuộc họp gần nhất.

Như vậy, chỉ trong những ngày đầu tháng 11, hai doanh nghiệp từng nằm trong các kế hoạch đầu tư của Thiên Hoàng Holdings là DST và NRC đều ghi nhận những thay đổi liên quan đến cổ đông hoặc nhân sự quản trị của nhóm doanh nghiệp này.