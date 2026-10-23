Lee Jung Jae là nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, được biết đến qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình đình đám. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nam tài tử còn tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, trong đó có công ty gọi tắt là A., quản lý nhiều nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí Hàn Quốc.

Mới đây, doanh nghiệp mà Lee Jung Jae là cổ đông lớn nhất, thu hút sự chú ý khi khởi kiện 5 cựu nhân viên với cáo buộc tham ô và biển thủ. Theo Chosun, công ty đã nộp đơn tố cáo lên Đồn cảnh sát Gangnam (Seoul) đối với 5 người, trong đó có ông Lee, cựu lãnh đạo của doanh nghiệp.

Công ty của Lee Jung Jae kiện 5 cựu nhân viên. (Ảnh OSEN)

Theo kết quả điều tra do một công ty luật bên ngoài thực hiện, tổng thiệt hại mà doanh nghiệp này đưa ra là 681,76 triệu won. Đây được xem là động thái tiếp theo của công ty sau khi những nghi vấn liên quan đến hành vi biển thủ, gây thiệt hại cho doanh nghiệp được công bố vào ngày 17/9.

Trước đó, công ty quản lý nghệ sĩ của Lee Jung Jae cho biết đã xác nhận dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ quản lý, gây thiệt hại cho công ty liên quan đến ông Lee, một lãnh đạo không đăng ký chính thức của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, phía công ty chưa công bố cụ thể số tiền thiệt hại được cho là có liên quan đến vụ việc.

Sau khi tiến hành điều tra thông qua đơn vị pháp lý bên ngoài và tham khảo ý kiến tư vấn luật, công ty quyết định nộp đơn tố cáo ông Lee cùng 4 cựu nhân viên khác. Vụ việc hiện thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi doanh nghiệp này có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Công ty A. hiện quản lý nhiều nghệ sĩ như Lee Jung Jae, Jung Woo Sung, Kim Hye Yoon, Park Hae Jin, Yum Jung Ah và Lim Ji Yeon. Đây đều là những diễn viên có hoạt động nổi bật trên màn ảnh Hàn Quốc, góp phần giúp công ty nhận được sự chú ý từ khán giả.

Đáng chú ý, Lee Jung Jae không chỉ giữ vai trò cổ đông lớn nhất tại A. mà còn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của doanh nghiệp. Vì vậy, động thái khởi kiện 5 cựu nhân viên liên quan đến khoản tiền hơn 680 triệu won nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm.

Hiện những thông tin được công bố mới dừng ở nội dung tố cáo từ phía công ty. Các cáo buộc đối với 5 cựu nhân viên cần được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trước khi có kết luận chính thức về trách nhiệm của những người liên quan.

Công ty của Lee Jung Jae hiện quản lý nhiều nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. (Ảnh Sports Chosun)

Lee Jung Jae sinh năm 1972, là nam diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Cảm Xúc (1994), Il Mare (2000) và New World (2013). Đặc biệt, vai diễn Seong Gi Hun trong series Squid Game giúp Lee Jung Jae vươn tầm quốc tế, đồng thời mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Emmy 2022.