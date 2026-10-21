Công ty của kỹ sư Việt Nam có gì để thu hút 'thần đồng AI' Trung Quốc?

Trần Quảng Vũ (Chen Guangyu) có thể gia nhập Discovery Loop sau khi rời Moonshot AI.

Theo SCMP, Discovery Loop mới được thành lập vào tháng 8 nhưng nhanh chóng được chú ý trong giới công nghệ. Công ty do 4 cựu chuyên gia Google sáng lập, gồm Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals và Lê Viết Quốc. Trong đó, Dean từng giữ chức nhà khoa học trưởng của Google.

Discovery Loop còn tuyển dụng nhiều nhà nghiên cứu từ các tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ. Nếu gia nhập, Trần Quảng Vũ có thể trở thành một trong những thành viên trẻ nhất công ty.

Khác với những công ty tập trung phát triển mô hình ngôn ngữ lớn, Discovery Loop muốn xây dựng hệ thống AI có khả năng tự thực hiện nghiên cứu khoa học. Công cụ sẽ đề xuất ý tưởng, tiến hành thử nghiệm và đánh giá kết quả mà không cần con người hướng dẫn từng bước.

Thông thường, các nhà khoa học phải đưa ra giả thuyết, thiết kế thí nghiệm và kiểm tra kết quả. Nếu phương án không hiệu quả, họ tiếp tục điều chỉnh và thử lại. Quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Discovery Loop muốn giao phần lớn công việc đó cho AI. Công ty kỳ vọng hệ thống có thể thực hiện hàng nghìn thí nghiệm cùng lúc. Nhờ đó, những công việc nghiên cứu vốn mất nhiều năm có thể rút xuống còn vài giờ, thậm chí vài phút.

Tại hội nghị Agentic AI Summit ở Đại học California hồi tháng 8, Jeff Dean chia sẻ về tiềm năng của hướng nghiên cứu này. Theo ông, AI có thể tự đánh giá kết quả thử nghiệm để quyết định hướng nghiên cứu tiếp theo. Đây cũng là một phần trong mục tiêu phát triển những hệ thống có khả năng tự cải thiện của Discovery Loop.

Tham vọng trên giúp startup thu hút giới đầu tư dù chưa công bố sản phẩm. Tháng 9, Business Insider đưa tin Discovery Loop đang tìm kiếm nguồn vốn mới với mức định giá kỳ vọng khoảng 50 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty chưa hoàn tất vòng gọi vốn ở mức định giá này.

Trước đó, 2 quỹ Radical Ventures và Khosla Ventures dẫn đầu vòng đầu tư ban đầu. Alphabet, công ty mẹ Google, cũng góp vốn vào startup này.

Sức hút của Discovery Loop đến từ đội ngũ sáng lập giàu kinh nghiệm và kỳ vọng vào công nghệ tự động hóa nghiên cứu. Tuy nhiên, công ty vẫn cần chứng minh hiệu quả thực tế của hệ thống AI đang phát triển.

Nếu tin đồn gia nhập trở thành sự thật, Trần Quảng Vũ sẽ có cơ hội tham gia một trong những hướng nghiên cứu đầy tham vọng của ngành AI.