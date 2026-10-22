Công ty của kỹ sư Việt dùng AI tìm ra lỗi đe dọa Internet toàn cầu

Lỗ hổng bảo mật được phát hiện nhờ sử dụng GPT-5.6 Sol có thể ảnh hưởng đến tới 70% trang web trên toàn cầu. Ảnh: Freepik.

OpenAI cùng công ty an ninh mạng Calif vừa phát hiện những lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP - ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi để vận hành website. Sự việc khiến nhiều website của cơ quan chính phủ và tổ chức truyền thông phải tạm ngừng hoạt động để cập nhật phần mềm, hạn chế nguy cơ bị tin tặc tấn công.

Theo ước tính của OpenAI, PHP được sử dụng trên khoảng 70% website toàn cầu. Hai lỗ hổng mới được phát hiện có thể cho phép kẻ tấn công triển khai mã độc từ xa mà không cần đăng nhập. Nếu khai thác thành công, tin tặc có thể chiếm quyền kiểm soát máy chủ, đánh cắp dữ liệu hoặc thay đổi nội dung website.

Lỗ hổng đầu tiên được phát hiện bởi Calif - công ty an ninh mạng do kỹ sư người Việt Dương Ngọc Thái đồng sáng lập. Nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình GPT-5.6 Sol để tìm kiếm điểm yếu trong mã nguồn PHP. Trong khi đó, công ty bảo mật Wiz cũng độc lập phát hiện các lỗ hổng này thông qua hoạt động nghiên cứu có sử dụng AI.

Điều đáng chú ý là những điểm yếu nói trên đã tồn tại trong mã nguồn PHP hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, khả năng khai thác chúng đòi hỏi chuỗi thao tác kỹ thuật phức tạp. AI giúp các nhà nghiên cứu rút ngắn đáng kể quá trình phân tích và xây dựng phương thức khai thác.

Calif là công ty an ninh mạng do kỹ sư người Việt Dương Ngọc Thái (giữa) đồng sáng lập. Ảnh: Calif.

OpenAI đánh giá đây là một trong những vấn đề bảo mật có ảnh hưởng lớn nhất trong thời gian gần đây. Hãng cho biết đã phối hợp với nhóm phát triển PHP, Wiz, Cloudflare cùng nhiều đối tác để nghiên cứu, kiểm tra bản vá và chuẩn bị biện pháp bảo vệ trước khi công bố rộng rãi.

Sau khi thông tin được công khai ngày 21/10, các đơn vị vận hành website bước vào cuộc chạy đua cập nhật hệ thống. Cơ quan an ninh mạng Mỹ cũng khuyến cáo những đơn vị chưa thể vá lỗi kịp thời nên cân nhắc ngắt kết nối các hệ thống PHP bị ảnh hưởng. Một số website chính phủ và truyền thông đã tạm thời ngừng hoạt động để xử lý rủi ro.

Dane Knecht, Giám đốc công nghệ của Cloudflare, cho biết công ty đang ghi nhận những dấu hiệu tấn công ban đầu và liên tục cập nhật các biện pháp giảm thiểu khi xuất hiện phương thức khai thác mới. Diễn biến này cho thấy nguy cơ có thể gia tăng sau khi thông tin kỹ thuật về lỗ hổng được công khai.

Trước đó, OpenAI cho biết các lỗ hổng dường như đã được phát hiện trước khi tin tặc nhận ra chúng, tạo điều kiện để các nhà phát triển chuẩn bị bản vá. Tuy nhiên, một khi điểm yếu được công bố, những hệ thống chưa cập nhật có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Sự việc cho thấy AI đang tạo ra tác động hai chiều đối với an ninh mạng. Công nghệ này giúp chuyên gia tìm ra những điểm yếu tồn tại lâu năm, nhưng cũng có thể hỗ trợ tin tặc phát triển công cụ khai thác nhanh hơn.

Khi năng lực AI tiếp tục cải thiện, số lượng lỗ hổng được phát hiện có thể tăng mạnh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về phối hợp bảo mật và cập nhật phần mềm trên quy mô lớn.