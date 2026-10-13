Công ty của đại gia Đặng Thành Tâm lãi lớn quý III

Lãi lớn trong quý III nhưng Tổng công ty Kinh Bắc của đại gia Đặng Thành Tâm mới hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Ảnh: KBC.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) - doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm - vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 3.187 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của tổng công ty này đạt 937 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ và là mức lãi quý cao nhất kể từ năm 2023 đến nay.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kể trên chủ yếu đến từ việc ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh khu công nghiệp cao hơn cùng kỳ. Ngoài ra, trong quý III năm nay, Kinh Bắc không phát sinh khoản lỗ từ hoạt động bán thanh lý bất động sản như cùng kỳ năm trước.

Cũng trong quý III, giá vốn hàng bán của tổng công ty tăng 181%, lên khoảng 1.464 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận gộp vẫn đạt 1.723 tỷ đồng, tăng 108%.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 51%, lên khoảng 358 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 12%, lên khoảng 231 tỷ đồng.

Dù ghi nhận quý kinh doanh tốt nhất trong nhiều năm, lũy kế 9 tháng từ đầu năm, doanh thu thuần của Kinh Bắc mới đạt 5.112 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.197 tỷ đồng, giảm 23%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, 9 tháng qua, doanh thu từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đạt 3.293 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ, và chiếm gần 65% tổng doanh thu. Trong khi đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 74%, lên 1.214 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp trong 9 tháng của Kinh Bắc cũng gần như đi ngang, đạt khoảng 2.572 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gấp đôi, lên 926 tỷ đồng, là một trong những yếu tố gây sức ép lên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Năm 2026, Kinh Bắc đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 51% kế hoạch doanh thu và gần 40% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt gần 76.674 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho chiếm 35.415 tỷ đồng, tăng gần 31% và tương đương 46% tổng tài sản. Riêng dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát tại Hải Phòng chiếm hơn một nửa giá trị hàng tồn kho.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 48.751 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 33.824 tỷ đồng, tăng hơn 5.200 tỷ so với đầu năm. Trong đó, vay dài hạn chiếm phần lớn với khoảng 30.678 tỷ đồng.